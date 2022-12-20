OECD: Küresel kapasite fazlasının yeni yatırımlarla artması bekleniyor

Salı, 20 Aralık 2022 12:31:12 (GMT+3) | İstanbul

Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Çelik Komitesi, dünyada çelik üretim kapasitesinde meydana gelen son gelişmeler ve önümüzdeki birkaç yıla ilişkin beklentiler hakkında bir rapor yayımladı.

Rapora göre, küresel kapasite fazlası küresel çelik sektörünün karşı karşıya olduğu önemli bir sorun olmaya devam ediyor ve özellikle Asya’da olmak üzere yeni çelik üretim kapasitesine yönelik devam eden yatırımlar nedeniyle kapasite fazlasının artması bekleniyor. Önümüzdeki üç yılda toplam 53,5 milyon mt’luk kapasitenin tamamlanması için çalışmalar devam ederken, 90,8 milyon mt’luk kapasite artışı da planlama aşamasında. Tüm projeler devreye alınırsa küresel çelik üretim kapasitesi 2023 ve 2025 yılları arasında %5,9 artabilir. Çelik piyasasının koşulları 2021 yılında bir iyileşme göstermiş olsa da piyasa şu anda zayıf ve kapasite fazlası baskıları artıyor.

Asya’da gerçekleştirilen yeni yatırımların çoğu geleneksel büyük ölçekli yüksek fırın/bazik oksijen fırını tesislerine yönelik olurken, diğer bölgelerdeki kapasite artışları çoğunlukla elektrik ark ocaklarına odaklanıyor. Çinli çelik şirketleri özellikle Asya ve Afrika’da olmak üzere yurt dışında kapasite yatırımlarına devam ederken, Çin’de çelik üretim kapasitesi son yıllarda nispeten sabit kaldı.

Rapora göre, küresel ham çelik üretim kapasitesi 2022 yılında 29,5 milyon mt veya %1,2 artışla 2,46 milyar mt’a yükselebilir. Orta Doğu ve Asya (özellikle İran, Hindistan ve Vietnam) bu tahmini büyümenin yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

Öte yandan, kapasite kullanım oranlarının bu yıl kötüleşmesi bekleniyor. Zayıf çelik üretimi ve kapasitede süregelen artış nedeniyle küresel kapasite ve üretim arasındaki farkın büyümesi bekleniyor. Dünya çelik üretiminin kapasite kullanım oranı 2021 yılında kaydedilen %78,5’e kıyasla bu yıl %77,1’e gerileyebilir. Bu da çelik fiyatları üzerinde baskı oluşturacak ve çelik sektörünün kârlılığını zayıflatacak olan kötüleşen küresel çelik talebine rağmen küresel çelik üretim kapasitesinin arttığını gösteriyor.