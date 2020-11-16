Odisha’da demir cevheri ve mangan madenleri ihalesini kazanan üç şirket madenleri işletmekten vazgeçti

Pazartesi, 16 Kasım 2020 17:48:00 (GMT+3) | Kalküta

Yakın zaman önce Odisha eyaleti tarafından demir cevheri ve manganez madenleri için gerçekleştirilen ihaleyi kazanan üç şirket, maden ocağı işletme sözleşmesi şartlarını sürdürülemez buldukları gerekçesiyle madenleri işletmekten vazgeçti.

Piyasa kaynaklarına göre Socied De Fomento Industrial Private Limited, Vishal LPG Limited ve Tarama Apartments Limited madencilik şirketleri, maden ocağı işletme sözleşmesi şartlarını sürdüremeyeceklerini belirterek, demir cevheri ve manganez madenlerinden vazgeçti ve ihalelerdeki teminat depozitolarından feragat etti.

Hükümetin madenlerin işletilmesine dair belirlediği şartlara göre şirketler, yeni maden ocağı işletme koşulları kapsamında söz konusu madenlerde ilk yıl %80 kapasite kullanım oranıyla faaliyet gösterecek. Birçok şirket ise bu şartı yerine getirmenin imkansız olduğunu düşünüyor.

İhalede dört adet demir cevheri madeni almış JSW Limited ve bir adet maden almış Nippon Steel Limited gibi büyük çelik şirketlerinin bile, yeni maden ocaklarında ancak %30 kapasite kullanım oranıyla faaliyet gösterebilecekleri belirtildi.