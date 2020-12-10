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Odisha’da demir cevheri üretimi Ocak-Kasım döneminde %21 düştü

Perşembe, 10 Aralık 2020 13:57:53 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Madencilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Ocak-Kasım döneminde Hindistan’ın başlıca demir cevheri üretilen eyaleti Odisha’da demir cevheri üretimi, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 123,8 milyon mt’a kıyasla yıllık %21 düşüşle 98,2 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bakanlığa göre, bu yıl 31 Mart tarihinde süresi dolan 24 maden sözleşmesi için yeni ihaleler yapıldı. Ancak bunlardan yalnızca beş tanesi yeniden faaliyete ve sevkiyata başladı, bu da Odisha’nın toplam demir cevheri üretiminin düşmesine yol açtı.

Hindistan Çelik Bakanı Dharmendra Pradhan, Madencilik Bakanı Prahlad Joshi, Odisha Eyalet Başbakanı Navin Patnaik demir cevheri üretimindeki düşüşü incelemek ve ihale yoluyla halihazırda yeni işletmecilerine verilmiş olan madenlerin erkenden yeniden faaliyetlerine başlaması için gerekli önlemleri almak adına bir görüşme gerçekleştirdi.

Pradhan, üretimdeki düşüşe dair erken çözümler bulmanın önemini vurguladı ve “Son kullanıcılara hammadde tedariki sağlamak gerekiyor. Böylece, önce  Odisha’da ve ihalesi tamamlanmış madenlerde arzdaki düşüşün neden olduğu olumsuz piyasa görünümü sonucu son bir ayda önemli oranda artan demir cevheri fiyatları düşecek,” şeklinde konuştu.


Etiketler: demir cevheri  Hint Yarımadası  hammaddeler  Hindistan  üretim  madencilik  |  benzer haberler »


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