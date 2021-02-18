Odisha hükümeti özel yatırımcıların demir ve çelik projelerini başlattı

Perşembe, 18 Şubat 2021 12:06:41 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’ın Odisha eyalet hükümeti, eyaleti ülkenin çelik merkezi haline getirmek amacıyla 17 Şubat’ta özel yatırımcıların birçok demir ve çelik projesini başlattı.

Bir hükümet yetkilisi, söz konusu projelerden birinin, Jindal Stainless şirketinin Kalinganagar’da bulunan tesisinin ham paslanmaz çelik üretim kapasitesinin 936 milyon $ yatırımla yıllık 1,1 milyon mt’dan 3,2 milyon mt’a çıkarılması olduğunu söyledi.

Yine Kalinganagar’da, Yazdani Steel and Power Limited şirketinin entegre çelik tesisinin kapasitesinin 330 milyon $ yatırımla birlikte yıllık 70.000 mt’dan 1,19 milyon mt seviyesine çıkarılmasına yönelik bir proje başlatıldı.

MGM Minerals Limited, yıllık 125.000 mt kapasiteli bir sünger demir tesisi, yıllık 600.000 mt kapasiteli bir pelet tesisi, yıllık 250.000 mt kapasiteli bir inşaat demiri ile filmaşin tesisi ve 40 megavatlık bir termik santral inşa etmek için 110 milyon $ değerinde bir proje başlattı.

GM Iron and Steel Limited’in, yıllık 800.000 mt kapasiteli bir pelet tesisi, yıllık 240.000 mt kapasiteli bir doğrudan indirgenmiş demir tesisi, yıllık 195.000 mt kapasiteli bir kütük tesisi ve 46 megavatlık bir termik santral inşa etmek için başlattığı proje ise 89 milyon $ değerinde.