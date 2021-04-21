Odisha hükümeti demir cevheri ruhsatını AMNS’ye yeni çelik projesi için devretti

Çarşamba, 21 Nisan 2021 11:50:20 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan merkezli ArcelorMittal Nippon Steel’in (AMNS) Odisha eyaletinde yılda 12 milyon mt kapasiteli yeni çelik tesisi projesi, 78,24 milyon mt demir cevheri rezervine sahip Ghorabhurani-Sagasahi madeninden hammadde tedarik edecek.

Bir hükümet yetkilisi, AMNS ile Odisha hükümeti arasında söz konusu proje için bir mutabakat anlaşması imzalanmasının ardından, şirketin detaylı proje raporu hazırladığını ve eyalet hükümetinin de şirkete kıyı boyunca 400 dönümlük bir arazi temin etme işlemlerini gerçekleştirdiğini söyledi.

Ghorabhurani-Sagashi demir cevheri rezervi 2016 yılında Essar Steel tarafından ihale yoluyla temin edilmişti. Ancak mali açıdan zor durumdaki Essar Steel’in varlıklarının AMNS tarafından iflas kurtarma yoluyla devralınmasının ardından, Odisha hükümeti söz konusu demir cevheri madenlerinin resmi lisanslarını AMNS’ye aktardı. AMNS, Essar Steel’i devralmasının ardından, Thakurani demir cevheri rezervlerini de ihale yoluyla kazandı.