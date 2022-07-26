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Odisha eyaletinde yıllık toplam 60 milyon mt kapasiteli 12 yeni çelik tesisi inşa edilecek

Salı, 26 Temmuz 2022 10:25:12 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’ın Odisha Eyaleti Çelik Bakanı Prafulla Kumar Malik, eyalette yıllık toplam 60 milyon mt kapasiteli en az 12 yeni çelik tesisinin inşa edileceğini belirtti.

Projeler için herhangi bir tarih paylaşmayan Malik, eyalette şu an yıllık üretim kapasitesi toplam 33,12 milyon mt seviyesinde yer alan 51 çelik tesisinin faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Söz konusu projeler arasında ArcelorMittal Nippon Steel Limited’in inşa etmeyi planladığı yıllık 24 milyon mt kapasiteli ve JSW Steel Limited’in yıllık 12 milyon mt kapasiteli çelik tesisleri de yer alıyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Yatırım 

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