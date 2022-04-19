Odisha eyaleti hükümeti JSW Steel için başlatılan arazi tahsis sürecini beş ay içerisinde tamamlayacak

Salı, 19 Nisan 2022 10:20:21 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’ın Odisha eyaleti hükümeti, JSW Limited’in inşa edeceği yıllık 13,2 milyon mt üretim kapasiteli tesis için başlatılan arazi tahsis sürecinin önümüzdeki beş aylık süre içerisinde tamamlanacağını belirtti.

Bağlı kuruluşu JSW Utkal Steel Limited aracılığıyla yürütülen ve 8,56 milyon $ yatırımla hayata geçirilecek proje için şirket, eyalet hükümetine 2.980 dönümlük bir arazinin tahsis edilmesi talebinde bulunmuştu.

Eyalet hükümetinin JSW Limited’e Güney Koreli çelik üreticisi POSCO’nun 2013 yılında iptal eden projesi için tahsis edilen 2.700 dönümlük araziyi teklif ettiği ifade edildi.

Yapılan açıklamada, “POSCO’ya tahsis edilen arazinin bir bölümü JSW Steel’e devredildi. Proje sahasında sınır duvarı örülmeye başladı. Arazinin tamamı önümüzdeki beş aylık süre içerisinde tahsis edilecek,” sözlerine yer verildi.