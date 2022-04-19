﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Odisha eyaleti hükümeti JSW Steel için başlatılan arazi tahsis sürecini beş ay içerisinde tamamlayacak

Salı, 19 Nisan 2022 10:20:21 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’ın Odisha eyaleti hükümeti, JSW Limited’in inşa edeceği yıllık 13,2 milyon mt üretim kapasiteli tesis için başlatılan arazi tahsis sürecinin önümüzdeki beş aylık süre içerisinde tamamlanacağını belirtti.

Bağlı kuruluşu JSW Utkal Steel Limited aracılığıyla yürütülen ve 8,56 milyon $ yatırımla hayata geçirilecek proje için şirket, eyalet hükümetine 2.980 dönümlük bir arazinin tahsis edilmesi talebinde bulunmuştu.

Eyalet hükümetinin JSW Limited’e Güney Koreli çelik üreticisi POSCO’nun 2013 yılında iptal eden projesi için tahsis edilen 2.700 dönümlük araziyi teklif ettiği ifade edildi.

Yapılan açıklamada, “POSCO’ya tahsis edilen arazinin bir bölümü JSW Steel’e devredildi. Proje sahasında sınır duvarı örülmeye başladı. Arazinin tamamı önümüzdeki beş aylık süre içerisinde tahsis edilecek,” sözlerine yer verildi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası çelik üretimi JSW Steel 

Benzer haberler

11 Nis

Hint JSW Steel yeni çelik üretim tesisi için gerekli çevre iznini aldı
11 Nis

Hint JSW Steel’in ham çelik üretimi 2021-2022 mali yılında %17 arttı
23 Şub

Hindistan Çevre Bakanlığı JSW Steel’in yeni tesisine çevre ruhsatı verilmesi önerisinde bulundu
26 Oca

JSW Steel Vijayanagar tesisi için çelikhane siparişi verdi
26 Oca

Hint JSW Limited çelik tesislerini karbonsuzlaştırmak amacıyla 1 milyar $ yatırım yapacak
24 Oca

Hint JSW Limited’in net kârı üçüncü çeyrekte %63 arttı
11 Oca

Hint JSW Group’un toplam ham çelik üretimi üçüncü çeyrekte %28 arttı
10 Oca

Hint JSW Vijayanagar tesisinin üretim kapasitesini 18 milyon mt’a çıkaracak
09 Ara

Hint JSW Limited’in ham çelik üretimi Kasım ayında %10 arttı
24 Kas

Odisha halkının JSW Limited’in yeni projesine gösterdiği tepki çığ gibi büyüyor