Odisha eyaleti hükümeti çelik sektörüne yönelik toplam 97 milyon $’lık projelere onay verdi

Cuma, 10 Haziran 2022 15:07:10 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’ın Odisha eyaleti hükümeti çelik sektörüyle alakalı 97 milyon $ değerindeki projelere onay verdi.

Konark Ispat Limited 49 milyon $ yatırımla 150.000 mt kapasiteli haddehane, yıllık 600.000 mt kapasiteli pelet üretim tesisi ve kömür gazlaştırma tesisi kuracak.

ASL Enterprises 22 milyon $ yatırımla üretim kapasitesi yıllık 500.000 mt seviyesinde yer alan inşaat demiri tesisi, PSPL Steel Processor Limited ise son kullanıcı sektörlere yönelik yıllık 100.000 mt kapasiteli sıcak sac üretim tesisi inşa edecek.

Ayrıca Khetan Udyog Limited ise ürünlerin kesilmesine, dilinmesine ve damgalanmasına yönelik çelik işleme biriminin inşasına 7 milyon $ yatırım yapacak.