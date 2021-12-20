Odisha eyaleti hükümeti AMNS’nin 24 milyon mt üretim kapasiteli projesine onay verdi

Pazartesi, 20 Aralık 2021 10:21:12 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’ın Odisha eyaleti hükümeti, ArcelorMittal Nippon Steel Limited’in (AMNS) üretimi yıllık 24 milyon mt seviyesinde yer alacak projesine onay verdi.

AMNS’nin yakın zaman önce ihale yoluyla kazandığı Thakurani ve Sagasahi demir cevheri madenlerine yakın bir bölgede 13,46 milyar $ yatırımla hayata geçirilecek tesiste, üretimi yıllık 18 milyon mt seviyesinde yer alacak çimento ve katma değerli çelik üretim birimleri de bulunacak.

Thakurani ve Sagasahi madenlerinin üretimlerinin yıllık 10 milyon mt seviyesinde yer alsa da yıllık 15 milyon mt seviyesine çıkarılabileceği ve önümüzdeki yedi yıllık süreçte inşa edilecek tesise hammadde tedariki sağlayabileceği öğrenildi. Bununla birlikte, AMNS’nin, eyaletin ihale yoluyla satışa çıkaracağı diğer madenlere de teklif verme imkanı olacak.

Aynı proje, yeşil üretim teknolojileri kullanılacak yüksek kalite vasıflı çelik üretimi ve yıllık 6 milyon mt kapasiteli pelet tesisleri ile Tata Group’un Subarnarekha Limanı’nda inşa edeceği iskeleyi de kapsayacak.