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Odisha eyalet hükümeti çelik projeleri için 249 milyon $’lık yatırımı onayladı

Perşembe, 29 Nisan 2021 16:00:21 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’ın Odisha eyalet hükümeti yetkilisi, çelik projelerine 249 milyon $ yatırım yapılmasının onaylandığını açıkladı.

Söz konusu yetkili, ülkenin üst düzey endüstriyel proje onaylama kurulunun, Amalgam Resources India Limited’in (ARIL), yıllık 15 milyon mt kapasiteli demir cevheri zenginleştirme tesisi inşa etme projesine onay verdiğini de söyledi. Söz konusu yatırımın 130 milyon $ olacağı tahmin ediliyor.

Eyalet hükümeti ayrıca, Ardent Steel Limited’ın, yıllık 3 milyon mt demir cevheri öğütme birimi ve yıllık 3 milyon mt kapasiteli sulu taşıma hattı inşa projesine 119 milyon $ yatırım yapmasını onayladı.


Etiketler: yatırım  Hint Yarımadası  çelik üretimi  Hindistan  |  benzer haberler »


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