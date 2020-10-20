Ocak-Eylül döneminde Çin’in gemi üretimi %2,7, yeni gemi siparişleri ise %14 düştü

Salı, 20 Ekim 2020 14:51:26 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal Gemi İnşa Endüstrisi Birliği (CANSI) tarafından açıklanan verilere göre, bu yılın Ocak-Eylül döneminde, Çin'in toplam gemi üretimi yıllık %2,7 düşüşle 28,56 milyon dwt oldu ve bu düşüş hızı, yılın ilk sekiz ayında kaydedilen düşüş hızından 4,4 puan daha yavaş oldu.

Söz konusu dönemde, Çin'in yeni gemi siparişleri yıllık %14 düşüşle 16,75 milyon dwt olurken, bu düşüş Ocak-Ağustos döneminde yıllık bazda kaydedilen düşüş oranına kıyasla 9,5 puan daha fazla oldu. Eylül ayı sonunda, Çinli gemi yapım şirketlerinin gemi siparişleri yıllık %12 düşüşle 69,85 milyon dwt seviyesinde yer aldı ve bu düşüş oranı Ağustos ayının sonunda kaydedilen düşüş oranına göre 3,8 puan daha fazla oldu.

Ocak-Eylül döneminde, Çin'in ihracata yönelik gemi üretimi toplam gemi üretiminin %91,4’ünü oluşturdu.

75 büyük gemi yapım şirketinin verilerine göre, yılın ilk dokuz ayında, söz konusu Çin gemi yapım şirketleri ilk sekiz ayda kaydedilen yıllık %2,3 düşüşe kıyasla yıllık bazda %1,1 artışla 197,1 milyar RMB (29,4 milyar $) faaliyet geliri ve yıllık %50 düşüşle 1,25 milyar RMB (190 milyon $) brüt zarar kaydetti.

Yılın ilk dokuz ayında, Çin'in gemi üretimi, dünyadaki toplam gemi üretiminin %40,6’sını oluşturarak bu konuda liderliğini sürdürdü. Çin’i %29,3 ile Güney Kore ve %26,5 ile Japonya takip etti.