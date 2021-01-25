﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Ocak ortasında CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi %1,02, stoklar %7,8 arttı

Pazartesi, 25 Ocak 2021 11:56:40 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği, Ocak ayı ortasında (11-20 Ocak), Çin’de CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli çelik işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin geçtiğimiz yılın Ocak başına (1-10 Ocak) kıyasla %1,02 artış göstererek 2,22 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

Ocak ayının başında, Çin’de CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli çelik işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Aralık ayının sonuna kıyasla %1,51 düşerek 2,2 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Çin çelik piyasasında stok seviyeleri, talebin mevsimsel olarak yavaşlaması ve Covid-19 vakalarındaki artışın tüketimi etkilemesi sebebiyle yükseldi. 20 Ocak itibarıyla, Çin’deki büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 10 Ocak’a kıyasla 1,01 milyon mt veya %7,8 artış kaydederek 14,04 milyon mt seviyesinde yer aldı.

SteelOrbis’in verilerine göre, 20 Ocak itibarıyla Çin piyasasındaki ortalama inşaat demiri fiyatı 10 Ocak’a kıyasla 140 RMB/mt (21,7$/mt) veya %3,14 artış göstererek 4.323 RMB/mt (669$/mt) depo çıkışı seviyesinde kaydedildi.

 


Etiketler: Çin  çelik üretimi  Güneydoğu Asya  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

25  Oca

Çin 101 hurda tedarikçisine daha onay verdi, toplam sayı 478’e yükseldi
22  Oca

Baowu Group Bayi Steel 2020 yılı net kârında önemli artış bekliyor
08  Oca

Çin’de demir yolu sabit varlık yatırımları 2020’de %2,6 azaldı
07  Oca

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Aralık sonunda %1,76, stoklar %10’dan fazla düştü
07  Oca

Çin limanlarında demir cevheri stokları %0,6 arttı