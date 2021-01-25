Ocak ortasında CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi %1,02, stoklar %7,8 arttı

Pazartesi, 25 Ocak 2021 11:56:40 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği, Ocak ayı ortasında (11-20 Ocak), Çin’de CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli çelik işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin geçtiğimiz yılın Ocak başına (1-10 Ocak) kıyasla %1,02 artış göstererek 2,22 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

Ocak ayının başında, Çin’de CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli çelik işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Aralık ayının sonuna kıyasla %1,51 düşerek 2,2 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Çin çelik piyasasında stok seviyeleri, talebin mevsimsel olarak yavaşlaması ve Covid-19 vakalarındaki artışın tüketimi etkilemesi sebebiyle yükseldi. 20 Ocak itibarıyla, Çin’deki büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 10 Ocak’a kıyasla 1,01 milyon mt veya %7,8 artış kaydederek 14,04 milyon mt seviyesinde yer aldı.

SteelOrbis’in verilerine göre, 20 Ocak itibarıyla Çin piyasasındaki ortalama inşaat demiri fiyatı 10 Ocak’a kıyasla 140 RMB/mt (21,7$/mt) veya %3,14 artış göstererek 4.323 RMB/mt (669$/mt) depo çıkışı seviyesinde kaydedildi.