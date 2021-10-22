Nucor üçüncü çeyrekte 2,13 milyar $ net kâr açıkladı

Cuma, 22 Ekim 2021 11:17:28 (GMT+3) | San Diego

Nucor Corporation, bu yılın üçüncü çeyreğinde, 2,13 milyar $ konsolide net kâr elde ettiğini açıkladı. Şirket, ikinci çeyrekte, 1,51 milyar $ ve geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde ise 193,4 milyon $ konsolide net kâr bildirmişti.

Söz konusu çeyrekte, Nucor, ikinci çeyrekte kaydedilen 8,79 milyar $’a kıyasla %17 artışla ve geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 4,93 milyar $’a kıyasla %109 artışla 10,31 milyar $ değerinde konsolide net satış yaptı.

Şirketin ton başına ortalama satış fiyatı, üçüncü çeyrekte, ikinci çeyreğe kıyasla %22 ve geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla %86 artış gösterdi. Ayrıca, şirket dışına yapılan sevkiyatlar, ikinci çeyreğe kıyasla %4 düşüş ve geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğine kıyasla %13 artışla 7.172.000 ton seviyesinde yer aldı.

Çelik tesislerinden yapılan toplam sevkiyatlar, ikinci çeyreğe kıyasla %3 düşüş ve 2020 yılının üçüncü çeyreğine kıyasla %16 artış kaydederken, şirket içinde yapılan sevkiyatlar, ikinci çeyrekte kaydedilen %20’ye ve geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen %21’e kıyasla yapılan toplam sevkiyatların %21’ini oluşturdu. Şirket dışına yapılan nihai mamul sevkiyatları, üçüncü çeyrekte, ikinci çeyreğe kıyasla değişim göstermezken, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğine kıyasla %3 arttı.

Aynı çeyrekte, şirkete ait çelik tesislerinin faaliyet oranı, ikinci çeyrekte kaydedilen %97’ye ve 2020 yılının üçüncü çeyreğinde kaydedilen %83’e kıyasla %96 oldu.

Nucor tarafından yapılan açıklamada, üçüncü çeyrekte, tüm segmentlerdeki kârlılığın, güçlü seyretmeye devam ettiği belirtildi. Çelik tesislerinin kârı, çoğunlukla satış fiyatlarındaki artışın desteğiyle birlikte ikinci çeyreğe kıyasla önemli ölçüde yükseldi. Çelik ürünleri segmentinden elde edilen kâr, ortalama satış fiyatlarının yükselmesine bağlı olarak kâr marjlarının artması sonucunda büyük artışlar kaydetti. Hammadde segmentinden elde edilen kâr, ikinci çeyreğe kıyasla değişim göstermedi.

Şirket, dördüncü çeyrekte de güçlü mali sonuçlar elde etmeye devam edeceğini ve net kârının, üçüncü çeyrekte kaydedilen rekor seviyeyi geçmesini beklediğini dile getirdi. Son kullanıcı sektörlerdeki talebin güçlü seyretmeye devam edeceğini söyleyen Nucor, bu durumun, önümüzdeki yıla kadar sürmesini bekliyor. Şirkete ait çelik faaliyetlerinde tamamlanmayan siparişler, yüksek seyretmeye devam edecek.

Ayrıca, çelik tesislerinin kârlılığının, dördüncü çeyrekte, sac ve levha tesislerinden elde edilen kârın artmasıyla birlikte üçüncü çeyreğe kıyasla yukarı yönlü hareket etmesi bekleniyor. Bununla birlikte, çelik ürünleri segmentinden elde edilen kârın da dördüncü çeyrekte, üçüncü çeyreğe kıyasla artış göstermesi; ancak, hammadde segmentinden elde edilen kârın, şirkete ait indirgenmiş demir tesislerinden elde edilen kâr marjının düşmesine bağlı olarak aşağı yönlü hareket etmesi bekleniyor.