Nucor üçüncü çeyrekte 193,4 milyon $ net kâr açıkladı

Cuma, 23 Ekim 2020 12:28:00 (GMT+3) | San Diego

Nucor Corporation, bu yılın üçüncü çeyreğinde 193,4 milyon $ net kâr elde etti. Şirket, geçen yılın aynı çeyreğinde 275 milyon $ ve bir önceki çeyrekte 108,9 milyon $ net kâr bildirmişti.

Üçüncü çeyrekte Nucor’un net satışları, bir önceki çeyrekte kaydedilen 4,33 milyar $’a kıyasla %14 artış ve geçen yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 5,46 milyar $’a kıyasla %10 düşüşle 4,93 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Üçüncü çeyrekte ton başına ortalama satış fiyatı, bu yılın ikinci çeyreğine kıyasla %2 ve geçen yılın üçüncü çeyreğine kıyasla %7 düşüş gösterdi.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde yurt dışındaki müşterilere, önceki çeyreğe kıyasla %16 artış ve geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla %3 düşüşle toplam 6.367.000 ton sevkiyat yapıldı. Söz konusu dönemde çelik tesislerinin toplam sevkiyatı, ikinci çeyreğe kıyasla %18 artış ve geçen yılın üçüncü çeyreğine kıyasla %3 düşüş gösterdi. Tesislerin yurt içindeki müşterilere yaptığı sevkiyatlar ise, bu yılın üçüncü çeyreğinde, ikinci çeyreğinde ve geçen yılın üçüncü çeyreğinde toplam sevkiyatın %21’ini oluşturdu.

Üçüncü çeyrekte şirketin çelik tesislerinin ortalama faaliyet oranı, ikinci çeyrekte kaydedilen %68’e kıyasla %83 olarak, geçen yılın üçüncü çeyreğiyle aynı oldu.

Şirket, düzenlediği basın toplantısında, söz konusu çeyrek boyunca konut dışı inşaat piyasası koşullarının güçlü kalırken, otomotiv piyasasındaki iyileşmenin hızlandığını söyledi. Üçüncü çeyrekte çelik tesislerindeki sonuçlar ise, Nucor'un çubuk ve yapısal çelik üretim tesisleri başta olmak üzere ikinci çeyreğe kıyasla iyileşti. Yine de, şirket, sac ve levha tesisleri için piyasa koşullarının değişmediğini belirtti.

Şirketin çelik ürünleri segmenti, konut dışı inşaat piyasalarının dayanıklı kalmaya devam etmesi sayesinde yine güçlü bir çeyrek geçirdi. Nucor, bu segment için üçüncü çeyrek kârının, ikinci çeyreğe kıyasla beklenildiği üzere yükseldiğini söyledi. Şirketin hammadde segmenti kârı ise, iyileşen fiyatların daha güçlü çelik talebine yansımasıyla ikinci çeyreğe kıyasla arttı.

Nucor, dördüncü çeyrek görünümü için, Covid-19 salgınının belirsizlik yaratmaya devam etmesi nedeniyle, piyasanın gelecekteki durumunu ve talep trendlerini doğru bir şekilde öngörmenin zor olduğunu söyledi. Nucor’un hizmet verdiği çoğu piyasa dördüncü çeyrekte mevsimsel yavaşlama yaşasa da, şirket dördüncü çeyrekte başlıca sac ve levha tesislerindeki iyileşen fiyatlar nedeniyle üçüncü çeyreğe kıyasla daha fazla kâr elde etmeyi bekliyor. Nucor ayrıca, dördüncü çeyrekte hammadde segmenti kârının, şirketin doğrudan indirgenmiş demir tesislerindeki iyileşen marjlar sayesinde üçüncü çeyrekten daha fazla olmasını bekliyor.