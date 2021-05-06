Nucor Nebraska’daki çubuk üretim tesisini 58 milyon $ yatırımla yenileyecek

Perşembe, 06 Mayıs 2021 11:37:54 (GMT+3) | San Diego

Nucor Corporation’ın bugün yaptığı açıklamada, Yönetim Kurulu’nun, şirketin otomotiv sektörüne daha iyi hizmet vermek amacıyla Nebraska’da yer alan çubuk üretim tesisini yenilemesine yönelik projeyi onayladığı duyuruldu.

Tesisi yenileme çalışması, tavlama fırını, ara üretim tesisi ve sac denetim ve kesim istasyonu kurulmasını da kapsıyor. 58 milyon $’lık yatırım projesinin 2022 yılının dördüncü çeyreğinde tamamlanması ve hizmete alınması bekleniyor.

Proje tamamlandığında, bahsi geçen yeniliklerle birlikte Nucor Steel’in Nebraska tesisi, yüzey kalitesi iyileştirilmiş çubuk ve sac ürünleri üretebilecek. Şirket böylelikle, otomotiv sektörünün yüksek kalite çubuk talebini karşılayabilecek. Yatırım, Nucor Steel Nebraska tesisinin ürün yelpazesini de genişletecek. Ayrıca, Nucor çalışanlarının haddeleme sürecinden uzakta çalışmasıyla birlikte şirketin güvenlik önlemlerini daha da ileriye düzeye taşıyacak.