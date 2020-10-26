Nucor Kentucky’de 1,7 milyar $ değerindeki levha tesisinin temelini attı

Pazartesi, 26 Ekim 2020 11:26:11 (GMT+3) | San Diego

Nucor bugün, Kentucky’de bulunan 1,7 milyar $ değerindeki çelik levha imalat tesisinin temelini attı. Projenin, inşaat sürecinde 1.500 kişiye kadar işçi istihdam etmesi ve inşaat tamamlandıktan sonra da 400 tam zamanlı çalışanla faaliyet göstermesi bekleniyor.

Kentucky’nin Brandenburg şehrinde bulunan ve 2022’de açılması beklenen 1,5 milyon m2’lik tesis, yılda 1,2 milyon ton çelik levha üretim kapasitesine sahip olacak.

Şirket, tesisin Ohio Nehri’ne erişiminin olmasının, mavna aracılığıyla doğrudan indirgenmiş demir ve hurda alabilmesini sağlayacağını söyledi.

2019 yılının Mart ayında gerçekleştirilen özel bir toplantıda, Kentucky Ekonomik Gelişim Finans Makamı (KEDFA), başlangıç olarak şirketle Kentucky İş Yatırımı programı kapsamında 15 yıllık bir teşvik anlaşması yapılmasını onayladı. Performans bazlı bu anlaşma, şirketin 1,36 milyar $’lık yatırımına ve 400 Kentucky sakinine 15 yıl boyunca tam zamanlı istihdam sağlayıp, işin diğer avantajlarının yanında saati ortalama 45$ maaş ödemesine bağlı olarak 30 milyon $’a kadar vergi teşviki sağlayabilir.

Buna ek olarak KEDFA, Nucor’a Kentucky Şirket Girişim Hareketi (KEIA) kapsamında 10 milyon $’a kadar vergi teşviki sağlanmasını onayladı. KEIA, onaylı şirketlerin, Kentucky’nin satışlarını telafi etmesine ve söz konusu vergi ücretini, inşaat maliyetleri, bina demirbaşları, araştırma ve geliştirmede kullanılan ekipmanlar ile elektronik işlemlerde kullanmasına izin veriyor.