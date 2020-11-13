Nucor İtalya merkezli Duferdofin-Nucor ortak girişiminden ayrıldı

Cuma, 13 Kasım 2020 17:37:58 (GMT+3) | Brescia

Duferco Italia Holding ve Nucor Europe arasındaki 12 yıllık Duferdofin-Nucor ortaklığı sona erdi. İtalya’nın ilk çelik profil üreticisi olan şirketin, San Zeno Naviglio (Brescia), Giammoro (Messina), San Giovanni Valdarno (Arezzo) ve Pallanzeno (Verbania) bölgelerinde dört adet üretim birimi bulunuyor.

Duferco, Nucor’un %50 hissesini yeniden satın alarak şirketin tek sahibi olacak.

Ancak Duferco, yeni profil üretim hattı San Zeno Naviglio tesisine yatırım yapmaya devam edeceğini ve inşaattan sorumlu teknolojik ortağın kim olacağını önümüzdeki günlerde açıklayacağını belirtti. 150 kişiye istihdam yaratacak söz konusu yatırım, 180 milyon € değerini aşıyor ve Duferco’nun Avrupa yapısal çelik profilleri üretiminde daha önemli bir rol oynamasını sağlayacak.

Duferco Italia Holding Başkanı Antonio Gozzi, “Bu kadar uzun bir süre Amerika’nın bir numaralı çelik üreticisiyle ortak olmak, Duferco için büyük bir onurdur. Son yıllarda bu ortaklığı sürdüren, şirketin teknik ve üretim performansı anlamında sürekli olarak gelişmesine yardım eden tüm Nucor çalışanlara sevgi ve minnetle teşekkür ederim,” ifadelerini kullandı.

Ortaklığı mali kapanışı ise, Avrupa’nın tekelcilik karşıtı kurumları tarafından onay geldiğinde, Aralık ayının ilk günlerinde yapılacak.