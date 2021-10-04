Nucor hurda kapasitesini artırmak için iki yeni hurda dilme tesisi satın aldı

Pazartesi, 04 Ekim 2021 13:37:23 (GMT+3) | İstanbul

ABD merkezli Nucor Corporation, bağlı kuruluşu The David J. Joseph Company (DJJ) adına iki yeni hurda dilme tesisi satın aldığını açıkladı. Hurda kapasitesini %10 artıracak bu yeni geri dönüşüm tesisleri, Nucor’un büyüme stratejisiyle uyumlu ve çelik tesislerini destekleyen bölgesel geri dönüşüm platformlarını genişletecek.

DJJ’nin bağlı kuruluşu Advantage Metals Recycling (AMR), Missouri’de bulunan Grossman Iron and Steel’in alımını tamamladı. Bu alım, AMR’nin toplam geri dönüşüm tesisi sayısını 12’ye çıkardı.

DJJ’nin başka bir bağlı kuruluşu olan Trademark Metals Recycling LLC (TMR), Florida’da bulunan Garden Street Iron & Metal Inc.’in varlıklarını satın almak üzere anlaştı. 4 Ekim tarihinde tamamlanacak olan bu alım TMR’nin toplam geri dönüşüm tesisi sayısını 26’ya çıkaracak.