Nucor Corporation Danieli’ye en az 650 milyon $’lık sipariş verdi

Perşembe, 24 Mart 2022 14:34:48 (GMT+3) | Brescia

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, ABD’li Nucor Corporation’dan en az 650 milyon $’lık iki sipariş aldığını duyurdu. Söz konusu siparişlerin makine ve otomasyon alanlarında son 20 yıllık süre içerisinde verilen en büyük sipariş olduğu belirtiliyor.

Nucor, Batı Virginia’da inşası devam eden tesisinde vasıflı sıcak şerit üretmek amacıyla QSP-DUE teknolojisini tercih ederken, iki soğuk şerit projesi için soğuk haddeleme ve işleme teknolojisinde karar kıldı.

QSP-DUE tesisi 2.100 mm ebadına ve 0,8-25,4 mm kalınlığına kadar geniş bir aralıkta yıllık 3 milyon mt vasıflı sıcak şerit üretecek. Ayrıca otomotiv sektörüne yönelik ilk ince slab döküm ve haddeleme hattı sayesinde Nucor herhangi bir kalite kısıtlaması olmadan üretim yapabilecek.

Bununla birlikte Nucor, çelik yapı ve ev aletleri sektörlerine hizmet verebilmek amacıyla Indiana’da yer alan Crawfordsville tesisinde kurulacak galvanizleme ve boyama hatları için de soğuk şerit hattı sipariş etti.

Söz konusu tesislerin açılışının 2024 yılının ortasında yapılacağı ve faaliyete 2024 yılının sonunda başlayacağı öğrenildi.

Öte yandan Nucor’un Gallatin tesisinde CSP teknolojisinden QSP teknolojisine geçiş çalışmalarının yürütüldüğü bildirildi. QSP tesisinin açılışının bu yılın Nisan ayında yapılması bekleniyor. Gallatin tesisinde kullanılacak yeni teknoloji ABD’de bir ilk olacak.