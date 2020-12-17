Norfolk Iron & Metal Co. Washington merkezli servis merkezini devralacak

Perşembe, 17 Aralık 2020 11:05:18 (GMT+3) | San Diego

ABD’nin Nebraska eyaletinin Norfolk şehrinde bulunan çelik servis merkezi Norfolk Iron & Metal, Co., Washington eyaletinin Spokane şehrinde bulunan metal servis merkezi The Coeur d'Alenes Company’i devralacağını açıkladı. Devralım işleminin 31 Aralık tarihinde veya daha önce tamamlanması bekleniyor.

Norfolk Iron & Metal, söz konusu devralımın, şirkete kuzeybatı bölgesinde üç yeni varlık ekleyerek ve üretim hatları ile işlem becerilerini artırarak, şirketin pazar payını tamamlayacağını belirtti. Şirketin batı bölgesine genişlemeye yönelik ilk hamlesi, 2018 yılında Metalwest’i devralmasıyla gerçekleşmişti.

Heritage Capital Group, Cd'A Metals’a mali danışmanlık hizmeti verirken, Witherspoon Kelley de yasal hizmetler sağlıyor. Abrahams Kaslow & Cassman LLP ise, Norfolk Iron & Metal’in hukuk danışmanlığını yapıyor.