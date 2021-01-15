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Norfolk Iron & Metal, Cd’A Metals’i satın aldı

Cuma, 15 Ocak 2021 11:52:58 (GMT+3)   |   San Diego
       

Merkezi Washington, Spokane’de bulunan tam kapsamlı metal servis merkezi The Coeur d'Alenes Company (Cd'A Metals), Nebraska, Norfolk’daki Norfolk Iron & Metal (NIM) tarafından satın alındı. Bir basın açıklamasında, şirket bu satın alımın NIM’in piyasa kapsamını tamamlamasının yanı sıra ürün grubunu ve işleme kapasitelerini de geliştireceğini söyledi. Devralımın şartları ise açıklanmadı.

Çeşitli kalitelerdeki paslanmaz çelik, alüminyum, aşınmaya dayanıklı çelik ve süs demirleri dahil olmak üzere bir çok metal ürünün dağıtımında uzmanlaşan Cd'A Metals, üç lokasyonuyla birlikte, Cd’A Metals, Inland Nortwest’deki en büyük metal dağıtım şirketlerinden biri konumunda bulunuyor.

Merkezi Norfolk’da bulunan NIM, ABD genelinde, levha ve çelik sac, yapısal ve mekanik borular, ticari çubuk ürünleri, kirişler ve inşaat demiri ile stoklanmış depoları olan on üç lokasyonu bulunuyor.


Etiketler: ABD  Kuzey Amerika  devralım  |  benzer haberler »


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