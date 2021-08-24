NMDC yeni çelik tesisi projesine başlama tarihini Mart 2022 olarak güncelledi

Salı, 24 Ağustos 2021 11:23:16 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı demir cevheri madencisi NMDC, Chhattisgarh eyaletinde ertelenen yıllık 3 milyon mt kapasiteli yeni çelik tesisi projesine başlama tarihini 2022 yılının Mart ayı olarak güncelledi.

Çelik tesisi projesinin ticari faaliyetlerine ilk olarak 2019 yılında başlaması planlanıyordu.

Piyasa kaynaklarına göre, çelik tesisi 2022 Mart ayında faaliyete başladıktan sonra, NMDC tesisi ayrı bir şirket haline getirerek borsaya dahil edecek ve bu sürecin de 4-5 ay sürmesi bekleniyor.

Hindistan hükümeti, tesisin şirketten ayrılarak borsaya dahil edilmesi ve sonrasında da özel yatırımcılara satılmasını onayladı.