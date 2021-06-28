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NMDC tedarik anlaşmasının sona ermesine rağmen Japonya ve Güney Kore’de ihracat fırsatları aramaya devam edecek

Pazartesi, 28 Haziran 2021 11:09:51 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’ın Japonya ve Güney Kore ile olan ikili tedarik anlaşmasını sona erdirmesine rağmen devlete bağlı madenci NMDC Limited, demir cevheri ihracatı için Japonya ve Güney Kore’yi göz önünde bulundurmaya devam edeceğini belirtti.

Şirket, Japonya ve Güney Kore ile yapılan tedarik anlaşmasının yürürlüğe alınması için aracı görevi görmüş, demir cevheri sevkiyatlarını Japonya’ya ve Güney Kore’ye normalde geçerli %30 ihracat vergisi yerine %10 oranıyla yapmıştı.

Anlaşma kapsamında Japonya’ya ve Güney Kore’ye 60 yıldır demir cevheri tedarik eden Hindistan, 31 Mart tarihinde süresi dolan anlaşmayı, iç piyasadaki hammadde sıkıntısı nedeniyle yenilemeyeceğini duyurmuştu.

Ancak, NMDC, %30 ihracat vergisine rağmen, Japon üreticilerle yapılan ticarette deneyimli ve rahat olduğu için ihracat fırsatları aramayı sürdüreceğini ifade etti. Ayrıca, Güney Koreli üreticilerle de tedarik anlaşmasına yönelik müzakere yapmaya çalışacağını ekledi.

Bununla birlikte, anlaşmanın bitimiyle %30’a çıkan ihracat vergisinin ekonomik olarak mantıklı olup olmadığı üzerinde çalışıldığı belirtildi.

Söz konusu anlaşma kapsamında, Japonya’ya ve Güney Kore’ye yıllık 2-3 milyon mt demir cevheri sevkiyatı yapılıyordu.


Etiketler: Hindistan  demir cevheri  madencilik  hammaddeler  NMDC  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


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