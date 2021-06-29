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NMDC çelik tesisi projesini 2021-22 mali yılının üçüncü çeyreğinde elden çıkaracak

Salı, 29 Haziran 2021 11:58:39 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan merkezli NMDC Limited, yıllık 3 milyon mt kapasiteli yeni çelik tesisi projesini bağımsız bir kuruluş haline getirme işlemini 2021-22 mali yılının Ekim-Aralık çeyreğinde tamamlayacak.

Bir şirket yetkilisi, Chhattisgarh eyaletinde inşa edilen söz konusu tesisin mevcut mali yılın üçüncü çeyreğinde faaliyete hazır hale geleceğini söyledi.

Yetkiliye göre, NMDC yönetim kurulunun bu işlemi 31 Temmuz tarihine kadar onaylaması bekleniyor. Bunun ardından ise, şirket gerekli dosyaları Hindistan Menkul Kıymetler Kurulu’na ve Hindistan Rekabet Komisyonu’na gönderecek.

NMDC bu konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmamış olsa da, Hindistan hükümeti söz konusu projeyi özel sektör yatırımcıları için stratejik olarak satışa çıkardı.

Ancak Chhattisgarh eyalet hükümeti, projenin stratejik olarak satışa çıkarılmasına karşı çıktı ve bunun yerine, NMDC projeyi özel yatırımcıların teklifine açtığında tesisi devralmak için teklifte bulunmayı önerdi.


Etiketler: Hindistan  Hint Yarımadası  NMDC  |  benzer haberler »


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