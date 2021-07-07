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NLMK, Tenova’ya karbonsuzlaştırma ve kaplama hattı siparişi verdi

Çarşamba, 07 Temmuz 2021 12:43:48 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Techint Group’un metal ve madencilik sektörlerine yönelik yenilikçi çözümler alanında faaliyet gösteren İtalya merkezli Tenova, Rus çelik üreticisi NLMK Group’un bağlı kuruluşu Rusya merkezli VIZ-Stal’e bir karbonsuzlaştırma ve kaplama hattı (DCL) tedarik edeceğini açıkladı.

DCL hattının 2021 yılının sonunda üretime başlaması planlanıyor.

Bu yeni hat, taneleri yönlendirilmiş silisli şerit üretiminin önemli aşamalarından birini gerçekleştirecek ve son işlemler Hindistan’da yeni inşa edilen çelik tesisinde yapılacak. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, tahmini 100-150 milyon $ yatırıma sahip Hindistan’daki tesis, yıllık 64.000 mt birinci kalite taneleri yönlendirilmiş silisli çelik üretim kapasitesine sahip olacak.


Etiketler: BDT  Rusya  NLMK  |  benzer haberler »


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