NLMK Group’un net kârı Ocak-Eylül döneminde yükseldi

Perşembe, 21 Ekim 2021 12:24:59 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik üreticisi NLMK Group, uluslararası finansal raporlama standartlarına uygun olarak bu yılın üçüncü çeyreği ve ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, NLMK Group’un net kârı bu yılın üçüncü çeyreğinde, çeyreklik bazda %19 artarak 1,62 milyar $ olurken, bu yılın ilk dokuz ayında şirketin net kârı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 678 milyon $’a kıyasla brüt kâr artışı nedeniyle 3,7 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Yılın üçüncü çeyreğinde şirketin satış gelirleri, artan çelik fiyatları nedeniyle çeyreklik bazda %10 artarak 4,56 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde NLMK’nın satış gelirleri, ortalama satış fiyatları ve nihai mamul satış payında kaydedilen artış nedeniyle yıllık %69 artışla 11,56 milyar $ oldu.

NLMK Group’un AVFÖK’ü, yılın üçüncü çeyreğinde çeyreklik bazda %11 artışla 2,28 milyar $ olurken, AVFÖK marjı ise çeyreklik bazda değişim göstermeyerek %50 seviyesinde yer almaya devam etti. Bu yılın ilk dokuz ayında şirketin AVFÖK’ü, Strateji 2022 projelerinin uygulanmasıyla geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 1,75 milyar $’a kıyasla 5,50 milyar $ seviyesinde kaydedilirken, AVFÖK marjı, geçtiğimiz yılın ilk dokuz ayında kaydedilen %26’ya kıyasla %48 seviyesinde yer aldı.

NLMK Group’un Mali İşler Müdürü Shamil Kurmashov, “Bu yılın üçüncü çeyreğinde, ortalama çelik satış fiyatları bütün başlıca pazarlarda yükseldi. ABD’de fiyatlar yeni yüksek seviyelere ulaştı. Söz konusu çeyreğin ortasından itibaren ihracat pazarlarındaki talep büyümesi yavaşlarken, yerel üretim ve ithalattaki toparlanma devam etti. Çin’de çelik üretimindeki düşüş ve azalan ihracat, küresel çelik fiyatlarını destekleyerek aynı zamanda demir cevheri fiyatlarının revize edilmesine yol açtı. Avustralya çıkışlı kömür fiyatları, Hindistan, Avrupa ve Japonya’daki stok alımlar nedeniyle yükselmeye devam etti,” dedi.