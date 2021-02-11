NLMK Group dördüncü çeyrekte net gelirini %79 artırdı

Perşembe, 11 Şubat 2021 18:01:13 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik üreticisi NLMK Group, uluslararası finansal raporlama standartlarına uygun olarak 2020 yılının dördüncü çeyreğine ve yılın tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, dördüncü çeyrekte NLMK Group’un net kârı, faaliyet gelirinin artması sayesinde çeyreklik bazda %79 artışla 558 milyon $ oldu.

Şirketin satış gelirleri, esasen artan haddelenmiş mamul fiyatlarını desteğiyle yılın son çeyreğinde çeyreklik bazda %7 ve yıllık bazda %3 artışla 2,4 milyar $ olarak kaydedildi.

Söz konusu dönemde NLMK Group’un AVFÖK’ü çeyreklik bazda %54 ve yıllı kbazda %85 artışla 890 milyon $ oldu. Bunun temel sebepleri; Stoilensky GOK’ta üretim miktarının artması, ABD Ticaret Bakanlığı’ndan alınan birikmiş geri ödeme ve Strateji 2022 projelerinden elde edilen gelir ve hammadde ve slab fiyatları arasındaki farkın açılmasıydı. Öte yandan AVFÖK marjı yıllık %37’e çıkarak, çeyreklik bazda 11 puan ve yıllık bazda 16 puan yükseldi.

Sonuç olarak, 2020 yılında NLMK Group’un net kârı, NLMK Belgium Holdings’e ikinci çeyrekte yapılan 120 milyon $’lık yatırım değeri de dahil olmak üzere ortak girişimlerin performansındaki zararın artması nedeniyle yıllık %8 düşüşle 1,2 milyar $’a geriledi. Bu nakit dışı işlemin etkisi olmasaydı net kâr 1,4 milyar $ seviyesinde yer alırdı.

2020 yılında şirketin satış gelirleri, üçüncü ve dördüncü çeyreklerde çelik fiyatlarının düşmesi ve yarı mamullerin toplam satışlar içindeki payının 5 puan artışla %40’a yükselmesi nedeniyle yıllık %12 düşüşle 9,2 milyar oldu. Aynı dönemde, NLMK’nın AVFÖK'ü yıllık %3 artışla 2,6 milyar $’a yükseldi. Bu artış, yatırım programı, rublenin değer kaybetmesi ve anlaşma kapsamında ABD Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan geri ödemeyle desteklendi. Şirketin AVFÖK marjı ise 5 puan artarak %29 oldu.