NLMK Clabecq haddehanesini yenilemek için 30 milyon € yatırım yapacak

Çarşamba, 21 Ekim 2020 15:16:00 (GMT+3) | İstanbul

NLMK Group’un bağlı kuruluşu Belçika merkezli birinci kalite ince çelik levha üreticisi NLMK Clabecq, ince ve yüksek katma değerli ürün yelpazesini genişletmek amacıyla haddehanesini yenilemek için 30 milyon €’luk bir proje başlattığını açıkladı.

Çelik pazarında mevcut Corona virüsü krizinden kaynaklanan zorluklara rağmen, NLMK kalkınma planını hayata geçirmeye devam ediyor. Bu yatırım, bir yandan QUARD® ve QUEND® ürün yelpazesini geliştirmek için yüksek mukavemetli ve çok ince levha üretimine olanak sağlarken, diğer yandan gaz tüketimini ve karbon salımını da azaltacak.

Tufal giderme sisteminin ve bitirme tesisinin yenilenmesi 2021 yılının sonunda tamamlanacak.