Nitin Gadkari: Hint kullanıcılar çelik üreticilerine bir ders vermeli

Pazartesi, 22 Şubat 2021 16:10:49 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Kara Yolları Bakanı Nitin Gadkari, Hindistan’da inşaat şirketleri gibi çelik kullanıcılarının, yenilikçi alternatifler bulması ve “çelik üreticileri ile kartellere fiyatlarını artırdığı için bir ders vermesi” gerektiğini söyledi.

Bakan, ülkedeki çelik tüketicilerinin, fiyatlarını halkın aleyhine bir şekilde yapay olarak artıran yerel çelik üreticilerine, insanları ve hükümeti istismar ettiği için bir ders vermesinin zamanının geldiğini söyledi.

Gadkari yol yapımı konusunda, inşaat uzmanlarının sentetik fiber kullanımını artırıp çelik tüketimini azaltması gerektiğini söyledi. Bakan hükümetin ise, sözleşme fiyatlarındaki artışın, yalnızca inşaat şirketlerinin kararı yerine hükümetin onayıyla gerçekleşmesi koşuluyla yol ve köprü yapımında söz konusu ürünün kullanılmasına izin vereceğini belirtti.

Bakan Gadkari daha önceden, Hindistan Rekabet Komisyonu’nun yerel çelik üreticilerinin fiyatlarla oynadığına dair iddialara yönelik soruşturma başlatmasının ardından, söz konusu üreticilerin kartel oluşturduğunu ve sürekli fiyatlarını artırdığını ileri sürmüştü.