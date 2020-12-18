Nitin Gadkari: Hindistan hükümeti çelik fiyatlarındaki keskin artışların ardından izlediği politikayı değiştirmek zorunda kalabilir

Cuma, 18 Aralık 2020 14:25:10 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Karayolları Bakanı Nitin Gadkari, yerel çelik üreticilerini “fiyatları sebepsiz yere artırmaları” nedeniyle eleştirmesinin hemen ardından, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile iletişime geçti. Gadkari, fiyat artışlarını durdurmak için müdahale edilmesini, aksi takdirde hükümetin izlediği politikayı değiştirmek ve alternatif teknolojiler kullanmaya teşvik etmek zorunda kalabileceğini belirtti.

Gadkari, Başbakanın dikkatini son altı ayda %55 artış gösteren çelik fiyatlarına çekti. Bakan, yüksek çelik fiyatlarının kamu projelerini uygulanamaz hale getirdiğini söyledi ve ayrıca, çimento ve çelik üreticilerinin fiyatları yükseltmek adına örgütlendiğini iddia etti.

Gadkari, “Başbakana, %55 artış gösteren çelik fiyatlarına müdahale edilmesine dair bir mesaj gönderdim. Fiyat artışları girdi maliyetleriyle denkleşmediği için, uzun vadeli planlar gerekiyor. %15-20 oranında fiyat artışları anlaşılabilirdi. Üreticiler, kârlarını yükseltmek için üretimini artırabilir,” şeklinde konuştu.

Bakan, Malezya ve Singapur gibi ülkelerin teknolojilerinde, çeliğe alternatif ürünler bulunduğunu belirtti. Gadkari, çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle, hükümetin karayolu projelerinde %100 çimento kullanımından vazgeçip zift kullanımına dönmek zorunda kaldığı örneğini verdi.