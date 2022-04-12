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Nithia Capital Hint Crest Steel and Power’ı iflas kurtarma yoluyla devraldı

Salı, 12 Nisan 2022 09:59:49 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Küresel danışmanlık ve yatırım şirketi Nithia Capital, Hint Crest Steel and Power Limited’i iflas kurtarma yoluyla devraldı.

Crest Steel Chhattisgarh’ta yıllık 225.000 mt sünger demir ile yıllık 80.000 mt kütük üretim kapasiteli ve genişletme projelerinde kullanabilecek 400 dönümlük boş arazisi bulunan bir entegre çelik tesisi işletiyor.

Nithia Capital, yıllık 1.500.000 mt kapasiteli pelet üretim tesisinin inşasını tamamlamayı ve kütük ile sünger demir üretim kapasitelerini ikiye katlamayı planlıyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası çelik üretimi devralım 

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