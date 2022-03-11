Nissan St. Petersburg tesisinde üretimi durduracak, Ukrayna’yı desteklemek için fon oluşturdu

Japon otomobil üreticisi Nissan Motor Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle ülkeye araç ihracatını askıya aldığını açıkladı. Üretici St. Petersburg’da bulunan tesisindeki üretimi durdurmayı planlıyor.
Şirket ayrıca Ukrayna’yı desteklemek için 2,5 milyon €’luk bir fon oluşturdu. Nissan fon aracılığıyla devam eden acil durum faaliyetlerini desteklemek için Kızıl Haç ve diğer kâr amacı gütmeyen kuruluşlara 1 milyon €, çalışanları ile ailelerine finansal istikrar ve destek sağlamak için 1,5 milyon € bağışlayacak. Şirket ayrıca araç bağışlamaya da hazır.