Nippon Steel karbonsuzlaşma için Ar-Ge harcamalarını artıracak

Salı, 02 Mart 2021 14:01:10 (GMT+3) | İstanbul

Reuters’a göre, Japonya merkezli Nippon Steel Corporation, karbon salımını azaltmak amacıyla araştırma ve geliştirme harcamalarını artırarak çelik üretiminde karbonsuzlaşmaya odaklanacak.

Japonya 2050 yılına kadar karbonsuz üretim yapmayı planlıyor. Ülkenin karbon salımının %14’ünü oluşturan ve Nippon Steel’in de aralarında bulunduğu Japon çelik üreticileri, 2030 yılına kadar karbon salımını %30 oranında azaltmak için yüksek fırınlarda hidrojen kullanan demir cevheri azaltma teknolojisini geliştirmek için çalışmalar yapıyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket elektrik ark ocağına geçiş yapmayı planlıyor. Nippon Steel, demir cevheri azaltma, karbon yakalama ve depolama teknolojisinde hidrojen kullanımının geliştirilmesini ve elektrik ark ocaklarında yüksek kaliteli çelik üretme yolları üzerine yaptığı çalışmaları hızlandıracak. Şirketin açıklamasına göre, şirket daha fazla yüksek fırını kapatma kararı almadı.

Corona virüsü nedeniyle talep düştüğünden, şirket 31 Mart 2021 tarihinde sona eren mali yılda net zarar kaydedeceğini tahmin ediyor. Nippon Steel, talep toparlanacağından ve Hindistan’daki biriminden elde ettiği gelir artacağından önümüzdeki yıl kâr elde etmeyi bekliyor.