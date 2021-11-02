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Nippon Steel ilk yarıda net kâr elde etti, 2021-22 mali yılında rekor kâr bekliyor

Salı, 02 Kasım 2021 12:21:41 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya merkezli Nippon Steel Corporation, 2021-22 mali yılının 30 Eylül tarihinde sona eren ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Söz konusu dönemde Nippon Steel, bir önceki mali yılın ilk yarısında kaydedilen 188,24 milyar JPY net zarara kıyasla 312,71 milyar JPY (2,75 milyar $) net kâr bildirirken, şirketin net satışları geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 2,24 trilyon JPY net satışa göre %41,1 artış göstererek 3,16 trilyon JPY (27,84 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, yılın ilk yarısında, Nippon Steel’in ham çelik üretimi yıllık %38,2 artışla 20,23 milyon mt olurken, şirketin çelik ürünleri sevkiyatı yıllık %26,4 artışla 18,28 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Şirket ham çelik üretiminin yılın ikinci yarısında yaklaşık 19,50 milyon mt’a ve tamamında 39,70 milyon mt’a çıkmasını bekliyor.

Nippon Steel ve Sumitomo Metal’in entegre edilmesinin ardından, Nippon Steel, 2021-22 mali yılında kârının en yüksek seviye olan 520 milyar JPY’ye çıkacağını tahmin ediyor.


Etiketler: Japonya  ham çelik  mali sonuçlar  Uzak Doğu  Nippon Steel  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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