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Nippon Steel ihracat pazarlarına yeni korozyona dayanıklı sac satışlarına başlıyor

Perşembe, 22 Nisan 2021 11:31:57 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon çelik üreticisi Nippon Steel Corporation (Nippon Steel), önümüzdeki ay ihracat pazarlarına ZAM®-EX markasıyla, korozyona karşı yüksek dayanıklılığı olan kaplamalı çelik sac satışlarına başlayacağını duyurdu.

Nippon Steel ve önceki Nippon Steel Nisshin Co., Ltd. (NSN), dış pazarlara SuperDyma (SD) ve ZAM adında korozyona dayanıklı kaplamalı çelik sac satışlarını 2000 yılından beri yapıyordu. İki şirketin 2020 yılının Nisan ayında birleşmesinden sonra yeni şirket ZAM’ın dışında SD’nin satışların da devam etti. Yeni siparişlerle birlikte şirket dış pazarla söz konusu ürünü ZAM®-EX markasıyla satacak ve müşterilerine ürün için uzun garanti süresi verecek.

Nippon, ZAM®-EX ile bu ürünün galvanizleme işlemi karşısında korozyona yüksek dayanıklılığı olmasından faydalanılabilecek alanları hedefliyor. Bu alanlarda talebin istikrarlı bir şekilde arttığını belirten üretici, diğer yandan dış piyasalarda rekabetin de yoğunlaştığının altını çiziyor. 


Etiketler: Uzak Doğu  Japonya  |  benzer haberler »


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