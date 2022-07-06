Nippon Steel Engineering Endonezya’ya yeni galvanizleme hattı tedarik etti

Çarşamba, 06 Temmuz 2022 14:41:57 (GMT+3) | İstanbul

Japon çelik üreticisi Nippon Steel Group’un mühendislik birimi Nippon Steel Engineering Co., Ltd., (NSE) Endonezyalı çelik üreticisi PT. Alexindo’ya sürekli galvanizleme hattı tedarik ettiğini açıkladı.

Yeni hat %55 alüminyum ve çinko içerikli galvanizli çelik levha ve sac üretiminden kullanılacak ve hava şartlarına karşı üstün dayanıklılık ile mukavemet sağlayacak. Söz konusu hat, NSE’nin Endonezya’ya yaptığı üçüncü galvanizleme hattı tedariki olma özelliği taşıyor.

Yeni galvanizleme hattının ayrıca düşük hızda kalın kaplamadan yüksek hızda ince kaplamaya kadar geniş bir aralıkta kaplama ağırlığı üzerinde hassas bir kontrol sağlama özelliği de bulunuyor.

PT. Alexindo yıllık 360.000 mt kapasiteyle soğuk sac, 170.000 mt kapasiteyle galvalum ve 100.000 mt kapasiteyle boyalı çelik ürünleri üretiyor.