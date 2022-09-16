Nippon Steel düşük karbonlu çelik satışlarına en erken Nisan 2023’te başlamayı hedefliyor

Cuma, 16 Eylül 2022 13:36:12 (GMT+3) | İstanbul

Japon çelik üreticisi Nippon Steel Corporation, çelik üretim işlemlerinde karbon salımını azalttığı tasdiklenmiş “NSCarbolexTM Neutral” satışlarına 2023 mali yılının ilk yarısında başlayacağını açıkladı. Şirket tedarike, ürünün karbon salımını azaltma etkisi onaylandığında ve buna dair sertifika teslim alındığında başlamayı planlıyor.

Nippon Steel’in 2023 mali yılında yaklaşık 300.000 mt satış yapması bekleniyor ve şirket belirli satış koşullarını müşterilerle özel olarak görüşmeye başlayacak. Ancak şirket, sosyal bakış açısı ve karbon salımını azaltmanın maliyetinin şu anda belirsiz olması gibi çeşitli faktörler nedeniyle ürünün satış fiyatına henüz karar vermedi. Ayrıca, söz konusu ürünün diğer çelik ürünleriyle arasındaki fiyat farkının çevrede görülecek değişikliklere bağlı olarak dalgalanması bekleniyor.

Nippon Steel araştırma ve geliştirme yoluyla, gelişmiş ve yenilikçi imalat işlemlerini ticarete dökerek karbon salımını azaltmaya çalıştığını ve bu çalışmaların sonucunu NSCarbolexTM Neutral tedarikine uygulayacağını belirtti. Şirket kısa vadede, Hirohata bölgesindeki Setouchi tesisinde bulunan ve bu yıl içerisinde ticari faaliyete başlayacak olan yeni elektrik ark ocağının karbon salımını azaltma etkilerinden faydalanmayı planlıyor. Nippon Steel karbon salımını 2050 yılına kadar sıfıra indirmeyi hedefliyor.