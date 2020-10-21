Nippon Steel daha temiz bir üretim için elektrik ark ocaklı üretime geçecek

Çarşamba, 21 Ekim 2020 15:18:15 (GMT+3) | İstanbul

Bloomberg tarafından yapılan bir habere göre, Japon çelik üreticisi Nippon Steel, maliyetlerini azaltmak ve Çin ile olan rekabeti karşısında pazar payını korumak adına çevreye daha az zarar verecek şekilde üretim yapmak için elektrik ark ocağına geçiş yapmayı planlıyor.

Şirket uzun zamandır elektrik ark ocağı kullanmıyor olsa da, elektrik ark ocağı inşa etmenin maliyeti, yüksek fırına kıyasla çok daha düşük ve elektrik ark ocağının karbondioksit emisyonu da yüksek fırınınkine göre dört kat daha az. JPMorgan Securities Japan Co. analisti Tatsuya Kikkawa, kurulumu daha ucuz olan elektrik ark ocaklarının, Japon çelik üreticisinin “[Asya pazarları dahil] birçok bölgeye daha esnek ve çabuk yayılmasını sağlayacak” dedi.

Nippon Steel ayrıca, elektrik ark ocağında, elektrikli taşıtlarda kullanılmak üzere ilk kez silisli çelik üretecek. Aynı zamanda 2030 ve 2050 yılları için koyduğu daha düşük karbon emisyonu hedefi üstünde çalışan şirketin bunun detaylarını önümüzdeki yılın Mart ayında açıklaması bekleniyor.