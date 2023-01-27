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Nippon Steel Asya-Pasifik bölgesinde karbon yakalama ve depolama değer zinciri kurmak için anlaşma imzaladı

Cuma, 27 Ocak 2023 12:29:48 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon çelik üreticisi Nippon Steel Corporation, Asya-Pasifik bölgesinde karbon yakalama ile depolama ve buna ilişkin potansiyel değer zincirlerinin kurulmasına yönelik araştırma yapmak amacıyla Japon Mitsubishi Corporation ve Singapur merkezli ExxonMobil Asia Pacific ile bir mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı.

Şirketler Nippon Steel’in çelik tesislerinde ortaya çıkan karbonun yakalanması konusunda araştırma yapacak ve Asya-Pasifik bölgesinde karbon yakalama ve depolama değer zincirleri oluşturmak amacıyla gerekli altyapı gelişimini değerlendirecek. Ayrıca Malezya, Endonezya ve Avustralya da dahil olmak üzere Asya-Pasifik bölgesindeki depolama fırsatları da ayrıntılı bir şekilde değerlendirilecek.


Etiketler: Doğu Asya ve Pasifik Çelik Üretimi Nippon Steel 

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