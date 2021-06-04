Nippon Steel artan talep ve çelik fiyatları nedeniyle 2021-22 mali yılında önceki tahmininden daha fazla kârlılık bekliyor

Cuma, 04 Haziran 2021 17:33:29 (GMT+3) | İstanbul

Reuters’a göre, Japonya merkezli Nippon Steel Corporation, yüksek talep ve güçlü çelik fiyatları nedeniyle 31 Mart tarihinde sona eren 2021-22 mali yılı için daha önceden açıkladığı kâr tahminini aşabilir. Nippon Steel, 2021-22 mali yılı için bir önceki yıl 110 milyar JPY seviyesinde tahmin ettiği işletme kârının 450 milyar JPY’ye (4,1 milyar $) yükselerek 2014 yılından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeyi elde etmeyi bekliyor.

Nippon Steel Başkan Yardımcısı Takahiro Mori, Çin çelik üretim kapasitesini 2025’e kadar 236 milyon mt düşürmeyi planladığından, “çelik piyasası daha da sıkılaşacak ve demir cevheri fiyatları muhtemelen düşecek,” dedi. Küresel çelik talebinin bu yıl %5,8 artması bekleniyor, bunun sonucunda çelik fiyatlarının mevcut seviyelerden düşüşü duracak.

Nippon Steel, 2030 yılına kadar karbon salımını 2013 yılında kaydedilen seviyeleri göre %30 oranında azaltmayı ve 2050 yılına kadar karbonsuz çelik üretimine geçmeyi hedefliyor. Takahiro Mori’ye göre şirket, artan kârlığını üretimi karbonsuzlaştırmak amacıyla araştırma ve geliştirme çalışmalarını hızlandırmak için kullanmayı planlıyor. Şirket, yüksek kaliteli çelik seri üretimi, demir cevheri kullanımını azaltmak için kömürün yerine kısmen hidrojen kullanarak çelik üretim süreçlerinde karbon salımının azaltılması ve doğrudan indirgeme süreçlerinde tamamen hidrojen kullanımı dahil olmak üzere üç teknolojiyi geliştirmek amacıyla yatırım yapmayı hedefliyor. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre şirket, ar-ge çalışmaları için 500 milyar JPY ve 4-5 trilyon JPY sermaye harcaması gerekeceğini tahmin ediyor. Özellikle Avrupa’daki şirketler düşük karbonlu çelik üretimi teknolojilerini hızlandırdıklarından, Takahiro Mori yerel yönetimlerin teknolojik yenilikleri teşvik etmesini ve hidrojen tedarik zincirinin oluşturulmasını desteklemesini istedi.

Öte yandan Mori, Bloomberg’e verdiği demeçte, uluslararası çelik fiyatları ve Japonya’daki yerel fiyatlar arasındaki genişleyen farkla ilgili olarak, yerel alıcıları istikrarlı tedarik sağlamak için çelik fiyatlarındaki artışları kabul etmeleri konusunda uyardı ve başlıca yabancı rakipleriyle eşit koşullarda rekabet edebilmeleri için acil fiyat artışı çağrısında bulundu. Mori, “Özellikle büyük kullanıcılarla görüşerek belirlenen bağlantı fiyatlarını acilen düzeltmemiz gerek. Büyük yabancı üreticiler, iç piyasalarındaki yüksek çelik fiyatlarından yararlanıyor, ancak bizim böyle bir şansımız yok. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında, maliyetleri azalttık ve başabaş seviyesini düşürmek için çok çalıştık, bu nedenle şirketin maliyetlerinin büyük yabancı şirketlerin maliyetlerinden daha yüksek olduğunu düşünmüyorum,” diye ekledi.