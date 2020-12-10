Nippon Steel, ArcelorMittal USA’in satın alınmasının ardından ortaklıklardaki hisselerini devretti

Perşembe, 10 Aralık 2020 17:50:16 (GMT+3) | İstanbul

Japonya merkezli Nippon Steel Corporation, ArcelorMittal USA LLC ve bağlı kuruluşlarının ABD merkezli Cleveland-Cliffs tarafından satın alınmasının ardından, şirketin küresel çelik devi ArcelorMittal ile ortak girişimleri sürekli soğuk haddeleme tesisi I/N Tek ve galvanizleme hattı I/N Kote’deki ortaklık paylarını ArcelorMittal’e devrettiğini açıkladı.

I/N Tek ve I/N Kote, ABD’deki Japon otomotiv müşterileri için yüksek kaliteli otomotiv çelik saclarında kullanılmak üzere ürünler üretiyor. Paylarını devretmesinin ardından şirket, kaynaklarını ArcelorMittal ile Nippon Steel’in ortak girişimi AM/NS Calvert üzerinde yoğunlaştırmayı ve Kuzey Amerika’daki son teknoloji çelik ürünler de dahil olmak üzere tüm ürün yelpazesinin tedarik kapasitesini daha da güçlendirmeyi planlıyor.