﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Nippon Steel 2021-22 mali yılının ilk yarısına ilişkin net satış beklentisini düşürdü

Cuma, 03 Eylül 2021 14:24:29 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya merkezli Nippon Steel Corporation, 31 Mart 2022 tarihinde sonra eren 2021-22 mali yılının ilk yarısına ilişkin net satış beklentilerini revize ettiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, şirket ilk yarıdaki net satışlarının, bazı projelerin mali yılın ikinci yarısına ertelenmesi nedeniyle önceki tahminini olan 14,5 milyar JPY’ye kıyasla %12,4 düşüşle 12,7 milyar JPY seviyesinde yer almasını bekliyor.

Nippon Steel, ilk yarı için faaliyet kârının 500 milyon JPY olmasını beklerken, söz konusu dönemde kârın 300 milyon JPY olacağını tahmin ediyor.

Öte yanda, SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, şirket yıllık kârının artan çelik fiyatları nedeniyle beklentiyi aşabileceğini belirtmişti.


Etiketler: Japonya  Nippon Steel  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

31  Ağu

Nippon Steel’in kârı yüksek çelik fiyatları nedeniyle beklentileri aşabilir
27  Ağu

Japonya’da sanayi üretimi Haziran ayında aylık %6,2 arttı
24  Ağu

Nippon Steel Ekim ayında yeni yüksek korozyona dayanıklı çelik satışını başlatacak
20  Ağu

Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Haziran’da aylık %13,9 arttı
09  Ağu

Japonya’nın araç üretimi Ocak-Mayıs döneminde %12,2 arttı