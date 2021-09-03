Nippon Steel 2021-22 mali yılının ilk yarısına ilişkin net satış beklentisini düşürdü

Cuma, 03 Eylül 2021 14:24:29 (GMT+3) | İstanbul

Japonya merkezli Nippon Steel Corporation, 31 Mart 2022 tarihinde sonra eren 2021-22 mali yılının ilk yarısına ilişkin net satış beklentilerini revize ettiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, şirket ilk yarıdaki net satışlarının, bazı projelerin mali yılın ikinci yarısına ertelenmesi nedeniyle önceki tahminini olan 14,5 milyar JPY’ye kıyasla %12,4 düşüşle 12,7 milyar JPY seviyesinde yer almasını bekliyor.

Nippon Steel, ilk yarı için faaliyet kârının 500 milyon JPY olmasını beklerken, söz konusu dönemde kârın 300 milyon JPY olacağını tahmin ediyor.

Öte yanda, SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, şirket yıllık kârının artan çelik fiyatları nedeniyle beklentiyi aşabileceğini belirtmişti.