Nippon Steel 2021-22 mali yılında en yüksek kârı kaydetmeyi bekliyor

Cuma, 07 Mayıs 2021 10:45:17 (GMT+3) | İstanbul

Japonya merkezli Nippon Steel Corporation, 31 Mart tarihinde sona eren 2020-21 mali yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde Nippon Steel, bir önceki mali yılda kaydedilen 426,12 milyar JPY net zarara kıyasla 19,33 milyar JPY (117,05 milyon $) net zarar bildirirken, şirketin net satışları geçtiğimiz yıl kaydedilen 5,92 trilyon JPY net satışa göre %18,4 düşüş göstererek 4,83 trilyon JPY (44,23 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Şirketin net zararı üretim ve sevkiyatlardaki düşüşten kaynaklandı.

Öte yandan mali yılın tamamında, Nippon Steel’in ham çelik üretimi yıllık %21,1 düşüşle 33 milyon mt olurken, şirketin çelik ürünleri sevkiyatı yıllık %19,3 düşüşle 31,22 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Şirket üçüncü ve dördüncü çeyrekte üç yüksek fırınını yeniden devreye almıştı.

Nippon Steel ham çelik üretiminin önümüzdeki mali yılın ilk yarısında yaklaşık 20,50 milyon mt ve yılın tamamında 40 milyon mt seviyesinde yer almasını bekliyor.

Ex-Nippon Steel ve ex-Sumitomo Metal’in entegre edilmesinin ardından, Nippon Steel, 2021-22 mali yılında kârının en yüksek seviye olan 200 milyar JPY’ye çıkacağını tahmin ediyor.