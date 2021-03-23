NINL’nin hisselerini almak için muhtemel adaylar Tata Steel, AMNS ve ESL Steel

Salı, 23 Mart 2021 12:18:57 (GMT+3) | Kalküta

SteelOrbis’in piyasa kaynaklarından edindiği bilgilere göre; Hindistan hükümetinin devlete bağlı çelik üreticisi Neelachal Ispat Nigam Limited (NINL) şirketinin hisselerini satacağı muhtemel adaylar, Hint çelik devleri Tata Steel, ArcelorMittal Nippon Steel Limited (AMNS) ve Vedanta’ya bağlı ESL Steel Limited.

Hindistan hükümeti, NINL’nin Odisha eyaletinde bulunan yıllık 1,1 milyon mt kapasiteli entegre çelik tesisi için teklif verecek şirketlere yönelik halihazırda bir niyet beyanı yayımlamıştı. Söz konusu beyana teklifte bulunmak için en son tarih 29 Mart olarak belirlendi.

NINL’nin mevcut hisseleri, hepsi devlete bağlı olan MMTC Limited, NMDC Limited, Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) ve MECON şirketleri ile Odisha eyalet hükümetine bağlı IPICOL ve Odisha Mining Corporation Limited şirketlerinin elinde.

MMTC, %49,78 hissesi ile NINL’nin başlıca hissedarı konumunda.

ESL Steel Limited CEO’su Pankaj Malhan, “Söz konusu şirkete dair ciddi planlarımız var. ESL Steel Limited bir uzun mamul şirketi ve NINL de buna uygun bir ekleme. Ayrıca, hükümetin altyapı projeleri için planladığı büyük harcamalar göz önüne alındığında, uzun mamul piyasasında büyük işler yapmak isteriz,” şeklinde konuştu.

AMNS CEO’su Dilip Oommen ise, “Her zaman büyümek için fırsatlar kovalarız ve dolayısıyla NINL’nin hisselerini almak için aday olmayı değerlendiriyoruz,” ifadelerini kullandı.

AMNS, Gujarat eyaletinde bir entegre çelik tesisi işletiyor ancak tesiste yalnızca yassı mamul üretiliyor. Şirket, uzun mamul dahil olmak üzere ürün portföyünü genişletmeyi planlıyor ve NINL’nin devralımı da şirketin ürün portföyünü genişletmesine yardımcı olabilir.