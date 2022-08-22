Ningde şehrinde Çin’in en büyük paslanmaz çelik sanayi merkezi inşa edilecek

Pazartesi, 22 Ağustos 2022 12:38:42 (GMT+3) | Şanghay

16 Ağustos tarihinde Çin’in Fujian eyaletinde bulunan Ningde yerel yönetimi, ülkenin yıllık 7 milyon mt üretim kapasiteli en büyük paslanmaz çelik sanayi merkezini geliştirmek amacıyla Çin’in ilk Paslanmaz Çelik Endüstrisi Yenilik ve Gelişim Konferansı’nı organize etti.

Organizasyonda, katılımcılar politika yorumlamaları yaptı, yenilikçi teknoloji değiş tokuşları ve standart uygulamanın tanıtımını gerçekleştirdi. Öte yandan, genel sorunlar da analiz edildi ve masaya yatırıldı.

Ningde şehri yeni sanayi tanıtım tesisleri inşa edecek ve paslanmaz çelik izabe merkezi, işleme merkezi, yeni teknolojiler araştırma ve geliştirme merkezi, test merkezi ve ticaret merkezi olmak üzere beş adet merkez binasının inşasına odaklanacak. Yerel yönetim tüm sanayi zincirinin toplam üretim değerinin 2025 yılının sonunda 300 milyar RMB (44 milyar $), 2035 sonunda ise 500 milyar RMB (73,3 milyar $) olmasını hedefliyor.