NDRC ve MIIT: Çin hammadde arzını artıracak

Çin Ulusal Kalkınma ve Refah Komisyonu (NDRC) ile Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) tarafından yayımlanan genelgede, sanayide ekonomik faaliyetlerin canlandırılacağı, yüksek kaliteli kalkınmanın teşvik edileceği ve hammadde arz-talebi ile fiyat değişimlerinin yakından gözleneceği belirtildi.
Bununla birlikte, hükümetin, piyasadaki spekülasyonları kontrol altına almak amacıyla hammadde arzını artıracağı ve piyasayı düzenlemek amacıyla devlet rezervlerini esnek bir şekilde kullanacağı eklendi.