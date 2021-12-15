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NDRC ve MIIT: Çin hammadde arzını artıracak

Çarşamba, 15 Aralık 2021 11:59:57 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal Kalkınma ve Refah Komisyonu (NDRC) ile Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) tarafından yayımlanan genelgede, sanayide ekonomik faaliyetlerin canlandırılacağı, yüksek kaliteli kalkınmanın teşvik edileceği ve hammadde arz-talebi ile fiyat değişimlerinin yakından gözleneceği belirtildi.

Bununla birlikte, hükümetin, piyasadaki spekülasyonları kontrol altına almak amacıyla hammadde arzını artıracağı ve piyasayı düzenlemek amacıyla devlet rezervlerini esnek bir şekilde kullanacağı eklendi.


Etiketler: Uzak Doğu  çelik üretimi  Çin  |  benzer haberler »


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