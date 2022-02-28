NDRC kömür piyasası fiyat mekanizmasında iyileştirmeler yapacak

Pazartesi, 28 Şubat 2022 12:21:20 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal Kalkınma ve Refah Komisyonu (NDRC) 1 Mayıs tarihinden itibaren kömür piyasası fiyat mekanizmasında çeşitli iyileştirmeler yapacağını ve söz konusu düzenlemenin ithal kömür için geçerli olmayacağını duyurdu.

NDRC başlıca eyaletlerde cevher çıkarmaya yönelik orta ve uzun vadeli işlem fiyatlarını da açıkladı. Buna göre, Shanxi eyaletinde 5.500 kilokalori kömür için makul olarak belirlenen fiyat seviyesi 370-570 RMB/mt (58,4-90$/mt), Shaanxi eyaletinde ise 320-520 RMB/mt (50,5-82$/mt) aralıklarında yer alacak.