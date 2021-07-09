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NDRC: Çin’in hurda tüketimi 2025 yılına kadar 320 milyon mt’a çıkacak

Cuma, 09 Temmuz 2021 11:10:20 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal Kalkınma ve Refah Komisyonu (NDRC) tarafından yayımlanan raporda, ülkenin hurda üretiminin 2025 yılına kadar, 2020 yılına kıyasla %20 artacağı ve GSYİH başına tüketilen enerjinin de aynı dönemde %13,5 azalacağı belirtildi.

Ayrıca, Çin’in hurda tüketiminin 2025 yılına kadar, 2020 yılında kaydedilen 260 milyon mt’a kıyasla 320 milyon mt’a çıkacağı da ifade edildi.

Elektrikli ark ocaklı çelik üretiminde hammadde olarak kullanılan hurdayla birlikte çelik sektörü sürdürülebilir kalkınma sağlayacak. 


Etiketler: Çin  Uzak Doğu  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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