NDRC: Çin yerel cevher arama ve geliştirme faaliyetlerini güçlendirecek

Salı, 08 Mart 2022 11:46:05 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal Kalkınma ve Refah Komisyonu (NDRC) Başkan Yardımcısı Hu Zucai, pandemi, likidite ve arz sıkıntısı karşısında kömür ve demir cevheri fiyatlarında kaydedilen sert artışların 2021 yılında küresel enflasyonun artmasına yol açtığını söyledi.

Zucai, Çin ekonomisinin dünya ekonomisine tamamen entegre olduğunu ve döviz cinsinden demir cevheri alım oranının nispeten yüksek seviyelerde yer alması nedeniyle iç piyasada enerji ve hammadde fiyatlarının yükseldiğini ifade etti.

Zucai ayrıca Çin hükümetinin önemli madeni kaynakların arzını ve sanayi sektörü tedarik zincirinin güvenliğini sağlayacağını belirtirken, yerel cevher ve diğer maden arama ve geliştirme faaliyetlerinin güçlendirileceğini ve iç piyasada fiyat istikrarının sağlanacağını ekledi.