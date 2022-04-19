﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

NDRC: Çin bu yıl da ham çelik üretimini azaltmaya devam edecek

Salı, 19 Nisan 2022 12:22:14 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal Kalkınma ve Refah Komisyonu (NDRC) tarafından yapılan açıklamada, Çin’in bu yıl da ham çelik üretimini azaltmaya devam edeceği ve çelik işletmelerini kalite yerine üretim tonajına önem veren geniş kapsamlı kalkınma modelini bırakmaya yönlendireceği belirtildi.

Hükümet, Pekin-Tianjin-Hebei eyaleti ve çevresi, Yangtze River Delta bölgesi ve Shanxi-Shaanxi eyaletleri dahil olmak üzere başlıca bölgelerdeki ham çelik üretiminin aynı oranda azaltılmasından ziyade bölgeye göre farklı politikaların uygulanmasını teşvik edecek.

Bununla birlikte çevre koruma performansı düşük seviyelerde yer alan, enerji tüketimi yüksek olan ve nispeten eski teknolojiler ile ekipmanlar kullanan çelik işletmelerinin ham çelik üretimi azaltılacak.

Bu yıl içerisinde ham çelik üretiminin yıllık bazda azaltılması amaçlanıyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu çelik üretimi 

Benzer haberler

19 Nis

Çin’in kömür üretimi Ocak-Mart döneminde %10,3 arttı
18 Nis

Çin’in çelik sektöründe sanayi üretimi Ocak-Mart döneminde %2,4 düştü
18 Nis

Çin’in çelik sektörü sanayi kapasite kullanım oranı birinci çeyrekte arttı
18 Nis

Çin’in ham çelik üretimi birinci çeyrekte %10,5 düştü
15 Nis

SGIS Songshan net kârının birinci çeyrekte %73,07-78,6 düşmesini bekliyor
15 Nis

Shanxi Coking Coal’un net kârı birinci çeyrekte %155-185 artacak
15 Nis

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Nisan başında %2,5 arttı
14 Nis

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Nisan başında %2,96 artarken, stokları %1,1 düştü
14 Nis

Çin limanlarında demir cevheri stoku %1,99 düştü
13 Nis

Çin’in demir cevheri ithalatı Ocak-Mart döneminde %5,2 düştü