NDRC: Çin bu yıl da ham çelik üretimini azaltmaya devam edecek

Salı, 19 Nisan 2022 12:22:14 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal Kalkınma ve Refah Komisyonu (NDRC) tarafından yapılan açıklamada, Çin’in bu yıl da ham çelik üretimini azaltmaya devam edeceği ve çelik işletmelerini kalite yerine üretim tonajına önem veren geniş kapsamlı kalkınma modelini bırakmaya yönlendireceği belirtildi.

Hükümet, Pekin-Tianjin-Hebei eyaleti ve çevresi, Yangtze River Delta bölgesi ve Shanxi-Shaanxi eyaletleri dahil olmak üzere başlıca bölgelerdeki ham çelik üretiminin aynı oranda azaltılmasından ziyade bölgeye göre farklı politikaların uygulanmasını teşvik edecek.

Bununla birlikte çevre koruma performansı düşük seviyelerde yer alan, enerji tüketimi yüksek olan ve nispeten eski teknolojiler ile ekipmanlar kullanan çelik işletmelerinin ham çelik üretimi azaltılacak.

Bu yıl içerisinde ham çelik üretiminin yıllık bazda azaltılması amaçlanıyor.